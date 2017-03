La Sala II de la Cámara Federal revocó el procesamiento del ex jefe de Inteligencia José Parrilli, en la causa en la que se lo investiga por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, y le dictó la falta de mérito. El Tribunal, integrado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazó las apelaciones del fiscal Guillermo Marijuan - que había solicitado la detención de Parrilli- y del defensor del ex titular de la AFI- que postulaba su sobreseimiento y planteó la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas en la causa- . La Cámara entendió que, para dictar el procesamiento del ex titular de la AFI "sigue faltando una demostración adicional que, hasta el momento, no se ha producido en la instrucción", porque "no basta con saber que la información no fue inmediatamente enviada por las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia a sede judicial entre el 16 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015, cuando no existía un deber legal –cuya omisión fuera penada criminalmente- que obligara a Parrilli a proceder en ese término". “Habían y siguen habiendo indicios para sospechar que Oscar Parrilli formó parte de una operación de encubrimiento de un prófugo de la justicia, que –según deberá la investigación confirmar o descartar- podría involucrar a otros funcionarios públicos. Pero para afirmarlo con arreglo al estándar del art. 306 del CPPN, se requiere de indicios que corroboren suficientemente que, en los hechos concretos que él protagonizó, lo guió la voluntad de contribuir a esa finalidad. Tal demostración adicional, al momento, no concurre en el legajo”, destaca la resolución, firmada este lunes.