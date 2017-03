Honorarios con intereses divididos

Poco después de dictar el fallo que apoyó la constitucionalidad del artículo 61 de la Ley de Honorarios Profesionales, en tanto establece que los intereses sobre honorarios regulados se deben calcular con la tasa pasiva del Banco Nación, ahora la Corte Suprema se pronuncia sobre la incorporación o no de los intereses al monto del juicio, a la hora de regular honorarios.

En esta ocasión, los supremos se debatieron ese tópico en la causa “Enap Sipetrol Argentina S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, que versa sobre la interpretación de dos decretos del gobierno fueguino sobre las regalías derivadas de la producción de petróleo crudo y del gas natural.

Enap Petrol, concesionaria de los yacimientos "Poseidón” y "Magallanes” pretendía que el Estado no le cobre, en concepto de regalías derivadas de la producción del petróleo, las diferencias que resultarían de tomar como base de cálculo el precio base de U$S 42, por barril, en lugar del "efectivamente obtenido en las respectivas operaciones de comercialización, más el ajuste por calidad positivo entre el petróleo "Escalante”, según el cual se fijó dicho precio, y el de clase superior "Hidra”, que se extrae en el territorio de Tierra del Fuego, y que eleva la base de cálculo a U$S 52,3278 por barril.

Sin embargo, la demanda no contenía expresamente un “contenido económico”, sino que con el juicio lo que se pretendía era hacer cesar el “estado de incertidumbre” que decía mantener la actora. Esa pauta, a la hora de regular honorarios de los letrados de la parte actora, fue lo que desencadenó la discusión.

Según surge del fallo del Alto Tribunal, el contenido económico de la acción estuvo por los montos que, en concepto de diferencias de regalías por el producido de petróleo crudo y de gas natural, la Provincia del Tierra del Fuego determinó como adeudados por Enap Sipetrol Argentina S.A. en los decretos impugnados, y que por capital ascendía a la suma total de $ 808.552,11. De esa suma, $235.000 correspondían a intereses.

Por un lado, los ministros Horacio Rosatti (por su voto), Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, se alinearon con la “conocida jurisprudencia” de la Corte que ha establecido que los intereses “no integran el monto del juicio a los fines regulatorios pues ellos son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional”.

Del otro, el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, se inclinó por el criterio de la causa "Serenar S.A." y dijo que integran la base regulatoria en los supuestos en los que prospera la demanda, como ocurrió en la causa. Su postura, aislada, tuvo que dejar lugar a la exclusión de intereses a la hora de regular honorarios.