El fiscal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que cite a indagatoria al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y a la diputada nacional Inés Beatriz Lotto de Vechietti, en el marco de la investigación por las irregularidades en el convenio de renegociación de la deuda pública que la provincia suscribió con la firma The Old Fund, vinculada al ex vicepresidente Amado Boudou. La decisión del magistrado se tomó luego de las indagatorias solicitadas por Lijo a los imputados Boudou, su socio José María Núñez Carmona, el empresario Alejandro Vandenbroele, el ex funcionario de Formosa Jorge Melchor y el banquero Martín Cortes.