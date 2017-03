La diputada nacional Nilda Garré (FpV) fue imputada en la Justicia federal por el supuesto cobro de dinero por la concesión que tiene del registro del automotor seccional 57, que recibió en 1989 del gobierno de Carlos Menem, a la vez que se desempeñaba en varios cargos de la función pública. Fuentes judiciales informaron que el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que la ex ministra de Defensa y ex embajadora en Venezuela durante el kirchnerismo sea citada a prestar declaración indagatoria por supuesta "incompatibilidad por cargos públicas". "Corresponde analizar si es legítimo o no que la Dra. Nilda Celia Garré haya continuado percibiendo ingresos provenientes del Registro Seccional N° 57 de la Capital Federal, pese a encontrarse en uso de licencia por ejercicio transitorio de otro cargo público", consideró el funcionario judicial. Garré recibió el registro del automotor 57 de manos del Gobierno de Carlos Menem, que privatizó aquel servicio dándolo en concesión a particulares, y a partir de 1995 tomó licencia como titular del mismo. Sin embargo, según Rívolo, la resolución 8556/61 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos "alcanza a los Encargados de Registro de la Propiedad Automotor" y "le prohibían expresamente -mientras durara su licencia- continuar percibiendo los emolumentos resultantes de la actividad propia".