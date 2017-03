El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso el archivo de una causa que investigaba la supuesta confección de operaciones políticas denominadas "carpetazos", donde presuntamente estaban involucrados espías, la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli. El fiscal federal Federico Delgado había impulsado la investigación a raíz de una escucha telefónica que trascendió a los medios de comunicación, en la que la ex presidenta y el ex jefe de los espías mencionaban los "carpetazos", supuestamente contra jueces y fiscales. Del confuso diálogo, parecía desprenderse que el ideólogo de esos "carpetazos" era el ex jefe de Operaciones de la ex SIDE Antonio Stiuso, pero ante la falta de precisiones Delgado propuso que Cristina Fernández y Parrilli fueran convocados a prestar declaración testimonial. Canicoba Corral entendió que ello no era posible porque podía violar la garantía constitucional contra la autoincriminación, y además no estaba claro quién ni de qué forma podía haber cometido un delito.