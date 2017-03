La Sala I de la Cámara Federal porteña ratificó este jueves los procesamientos de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, por la causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de los fondos del "Fútbol para Todos", por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Los procesamientos recaídos los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Rafael Savino, Carlos Portel, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa y Rubén Raposo también fueron ratificados por la Alzada, lo mismo respecto del ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, sobre quien pesa un procesamiento por el delito de peculado. Por otro lado, a Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete que precedió a Fernández y Capitanich, le dictaron la falta de mérito.