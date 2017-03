Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia de la Nación y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, sumó un nuevo procesamiento, ahora por los delitos de defraudación a la administración pública por administración abusiva o infiel. Comparte la misma situación procesal la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura. Lo resolvió el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una investigación que se inició tras encontrar una gran cantidad de papel almacenada en la Casa de la Moneda y que no estaba inventariado. La causa prosiguió y se pudo comprar que el papel estaba relacionado con una licitación por la que se encomendó una impresión de libros a la propia Sociedad del Estado Casa de la Moneda. El problema fue que el libro nunca vio la luz. En su resolución, Bonadio explica que "la Secretaria General de la Presidencia de la cual depende la Unidad Ejecutora Bicentenario se proyectó la contratación de un libro que denominaban y versaría sobre la 'Década Ganada", y que "no obstante desde sus comienzos y avanzada la contratación el contenido de dicho libro no se conoció, es más nunca existió, ni siquiera fue proyectado, por lo cual tampoco fue entregado a quien debía llevarlo a cabo, no obstante lo cual se decidió continuar y avanzar en ese acto administrativo, a sabiendas que por ello la adjudicataria no podría cumplir con el contrato".