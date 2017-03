Un día después de que declararan sus hijos Máximo y Florencia en el marco de la causa "Los Sauces", llegó el turno de la indagatoria a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien se negó a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio y presentó un escrito donde pidió ser sobreseída y expresó que es "objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos" y que en su caso particular se extiende a sus hijos. En su presentación, Fernández de Kirchner aseguró que le "armaron" en su contra dos causas y "se impulsaron otras dos que ya existían" por parte de "legisladores opositores" a su gobierno, que luego "fueron ampliamente difundidas a través de un aparto de propaganda que sólo registra comparaciones con el que tuvieron a disposición gobiernos totalitarios".