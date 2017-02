El Tribunal Oral Federal N°3 ratificó al fiscal Diego Luciani en el juicio por la conexión local del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). De este modo, los magistrados Andrés Basso y Javier Feliciano Ríos rechazaron la excusación que formuló el propio fiscal Luciani, al afirmar que estaban "afectadas las garantías de imparcialidad y debido proceso legal", dado que "prestó funciones en el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal N° 9, entonces a cargo de Juan José Galeano". El fiscal es uno de los testigos en el juicio en el que está siendo juzgado, entre otros, el propio Galeano, por presuntas "irregularidades en la tramitación de la causa". No obstante, el tribunal destacó que su labor "no implica la existencia de un deber de imparcialidad en cabeza del acusador, sino otro distinto, el de objetividad", y concluyó que "el conocimiento que pudo haber adquirido sobre los hechos que se ventilan en estos actuados (....) de ningún modo obstaculizan el desempeño del ministerio que representa, toda vez que el principio que se encuentra en juego no es el de imparcialidad, sino el de objetividad (...)".