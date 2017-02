Echegaray pidió su sobreseimiento de la causa Ciccone

El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray le pidió al juez federal Ariel Lijo su sobreseimiento en la causa en la que es investigado por presuntas irregularidades en el rescate de la imprenta Calcográfica Ciccone, por la que está procesado, entre otros, el ex presidente Amado Boudou. Mediante un escrito de unas 70 páginas, Echegaray le señaló a Lijo una supuesta contradicción en la resolución en la que procesó a Boudou y otros imputados, y puso bajo sospecha al ex titular de la AFIP. Con el patrocinio del abogado León Arslanian, Echegaray recordó que está "imputado de la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público", por presuntamente haber otorgado un trato preferencial a la quebrada Ciccone Calcográfica, por gestión del vicepresidente Boudou.