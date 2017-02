La continuidad de la jueza Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema más allá de los 75 años quedó garantizada, ya que el gobierno de Mauricio Macri decidió no apelar el fallo en favor del reclamo que hizo la magistrada para seguir en el máximo tribunal una vez que supere esa edad. El gobierno tenia tiempo para apelar hasta el miércoles por la mañana, pero fuentes oficiales señalaron que la decisión es no apelar la resolución que se dio a conocer el viernes pasado por la tarde, haciendo lugar al recurso de amparo interpuesto por la vicepresidenta de la Corte. De esta manera, queda firme el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien hizo lugar al pedido de Higthon en base a la jurisprudencia del caso de Carlos Fayt -de 1999- y consideró "irrelevante la fecha en que la actora asumió su cargo", después de la reforma constitucional que fijó en 75 años el límite de edad para permanecer en la Corte. Tal como se había entendido en el caso Fayt y luego firmó Lavié Pico, la ley que habilitó la reforma de la Constitución Nacional no había autorizado a los constituyentes a poner un límite a la edad de los magistrados, e interpretó que esa cláusula "afecta la prerrogativa de la inamovilidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia".