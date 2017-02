Tres jueces de la Cámara de Casación rechazaron la recusación planteada en sus contras por la defensa de un ex funcionario público procesado junto con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y en vísperas del juicio oral público en la causa denominada "Cotillón Anti-Clarín". Se trata del ex gerente general de la corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Guillermo Cosentino, defendido por el abogado Carlos Beraldi, el mismo que encabeza la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández en las causas penales que tiene abiertas en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002. Moreno, Cosentino y los ex presidente y vicepresidente del Mercado Central, Carlos Alberto Martínez y Fabián Enrique Dragone, afrontarán a partir del próximo 21 de febrero un juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5, acusados por la supuesta utilización de fondos de origen público para solventar la generación de "cotillón anti-Clarín". Esos elementos de merchandising fueron exhibidos y distribuidos "en diferentes lugares como el Congreso de la Nación, el INDEC, en aviones empleados para viajes de comitivas oficiales al exterior y en locales partidarios". Beraldi recusó a los integrantes de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación porque consideró que "ya ha prejuzgado en la cuestión aquí debatida", pues revocó medidas judiciales en las que la causa contra Moreno y el resto de los acusados queda "archivada".