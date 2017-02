En diálogo con la agencia Télam, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Enzo Pagani, estimó que la implementación del traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad se votará en la Legislatura en las "primeras sesiones del año, y luego en el Congreso", y explicó: "Desde el momento de la última ratificación correrá un plazo de 120 días y en el día 121 todas las competencias serán ejercidas por la Ciudad. Imaginamos que hacia fin de año vamos a tener el proceso de transferencia ya plenamente en marcha". En este sentido, afirmó que la trasferencia de la Justicia de Consumo "será más fácil porque si bien existía en Nación, no se había puesto en marcha todavía", y opinó: "Yo puedo entender la resistencia al cambio, es lógica. Pero no hay argumentos para entender que esto provoque algún tipo de afectación ni desde la función ni desde lo económico". Para Pagani, "es una resistencia más cultural, sociológica. Deben percibir que ser un juez porteño implica un detrimento con relación a a ser un juez nacional, pero no es así, es una cuestión de formas".