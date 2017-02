El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy investigar a los ex funcionarios del gobierno kirchnerista Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Julio De Vido Y Angelina Abbona, en la causa en la que el difunto fiscal Alberto Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández por presunto "encubrimiento" de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA. Pollicita incluyó en su pedido de investigación a funcionarios que el propio Nisman había dejado afuera de su acusación, que prevía ampliar en el Congreso pero no pudo hacerlo porque murió antes. El fiscal considera que los funcionarios pudieron haber tenido participación en la elaboración del texto de memorando de entendimiento con Irán, base de la acusación que había formulado Nisman.