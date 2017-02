Recrudece la lucha de los judiciales

“Luego del éxito del paro del 3 de febrero contra el traspaso de los judiciales: la lucha continúa”, dicen desde la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La masiva adhesión al día de protesta – en consonancia con la Asociación de Magistrados – envalentonó al gremio dirigido por Julio Piumato, que este jueves anunció nuevas medidas de fuerza contra la decisión de traspasar la competencia de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

Los judiciales adelantaron el “plan de lucha contra el traspaso”, un cronograma con las acciones y medidas de fuerza para protestar contra la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que sigue avanzando. El gremio busca que “que el Congreso Nacional no ratifique este convenio” que viene a instalar “lo que no se consiguió en la década del 90 gracias a la lucha de nuestra organización”, que no es otra cosa sino “la flexibilización del trabajo de los judiciales y el resto de los argentinos”. Desde el sector califican la protesta como “el próximo hito fundamental”

Retomando las criticas iniciales, la UEJN reiteró que con el traspaso no se busca una mejor Justicia sino, por el contrario, con el traspaso de los delitos contra la administración pública a un ámbito judicial “absolutamente partidizado y dependiente del poder ejecutivo” se intenta “garantizar la impunidad de los funcionarios públicos”. “Será dicho poder quien termine seleccionando los jueces que deben controlarlos” adelanta el comunicado

Al igual que lo que ocurrió en 2013 con la fallida “reforma judicial” que cayó en la Corte Suprema con el fallo “Rizzo”, y con el paso atrás de la implementación del Código Procesal Penal reformado en 2014, el gremio no duda en calificar el avance del traspaso como “un nuevo intento para colonizar a la justicia” por el que el gremio “va a responder con la misma contundencia”.

“Por esa razón, debemos prepararnos para realizar una medida absolutamente contundente movilizando al Congreso Nacional”, indica el llamado de la comisión directiva. Antes de que se discuta en el Congreso, la UEJN también anunció que realizará “medidas de protesta permanentes” para concientizar “a todos los judiciales y al resto de nuestros compatriotas del daño que genera este proyecto ya que si avanzan con el fuero penal avanzan con toda la justicia ordinaria”.

La primera de las medidas se dará el próximo 15 de febrero a las 11:00hs con la realización de “una batucada en el Palacio de Justicia”. Luego, para el día 22 de febrero a las 10:30hs, está previsto un cese de actividades con concentración Talcahuano 550, lo que será la antesala del paro nacional con movilización al Congreso, que no tiene fecha fijada, pero se estipula que será durante “los primeros días de marzo”, siempre y cuando alguno de los actores involucrados “no avance en algún sentido”, por lo que el gremio se mantiene “en estado de alerta y movilización”