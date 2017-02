El juez Irurzun rechazó ser recusado por Parrilli

El presidente de la Cámara Federal porteña y cabeza de la Dirección de Captación de Comunicaciones, Martín Irurzun, rechazó este matres un planteo de recusación presentado por la defensa de Oscar Parrilli, el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuya conversación con la ex presidente Cristina Kirchner fue difundida por los medios de comunicación. En su presentación, Parrilli invocó la formación de dos actuaciones, una administrativa –ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y otra penal en el fuero federal, pero según "los propios términos del escrito, la investigación en sede criminal de esos hechos no fue promovida por el incidentista" y tampoco el camarista fue denunciado. En esos términos, Irurzun consideró que "no puede ser tenida como razón que justifique el apartamiento de un magistrado del conocimiento de un expediente, la sola referencia a la existencia de una denuncia en su contra interpuesta por uno de los interesados en el resultado de la causa".