El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández en la causa conocida como “dólar futuro”. Lo hizo al responder la “vista” que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar “completa” la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros imputados. La ex presidenta está procesada y sufrió un embargo de 15 millones de pesos, que derivó luego en la inhibición general de todos sus bienes. Taiano firmó hoy el dictamen, de unas cien páginas, que en los hechos es la acusación del fiscal contra los imputados y la base fáctica sobre la cual deberá realizarse el juicio oral y público. Ahora resta que el juez le “corra traslado” a las partes para que éstas manifiesten sus posturas, y en esa instancia pueden oponerse al pase a juicio, consentirlo o también pedir el sobreseimiento de los imputados. Ni la ex presidenta, ni Kicillof, apelaron el procesamiento de primera instancia y anunciaron públicamente su intención de que la causa llegue rápidamente a la etapa de debate.