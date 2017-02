El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este martes a la Cámara Federal la detención del ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, por "encubrimiento agravado", por no buscar al narcotraficante Ibar Pérez Corradi. Fuentes judiciales indicaron que el fiscal apeló la decisión de procesar sin prisión preventiva a Parrilli, con lo cual espera que la Cámara evalúe si corresponde detener al ex funcionario kirchnerista.