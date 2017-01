La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal no hizo lugar a un recurso de queja por apelación denegada presentada por la defensa de Lázaro Báez contra la resolución que había desestimado la recusación del fiscal Guillermo Marijuan. Según la resolución, firmada este jueves por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, "por regla, la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible. Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, máxime cuando no se acreditó ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio". Y agrega: “Los argumentos de la parte no alcanzan a demostrar la alegada contradicción entre las normas que fijan la inexistencia de vías de impugnación contra el rechazo de la recusación del fiscal, con la Constitución Nacional y los pactos internacionales con jerarquía constitucional, pues ni sus agravios ni las particulares circunstancias del expediente prueban que la resolución se trate de una de aquellas sujetas a la garantía del ‘doble conforme’ según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales internacionales”.