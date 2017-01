Citaron a declarar a Prat Gay en la causa dólar futuro

El fiscal federal Jorge Di Lello citó como testigo al ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay en la causa por la compra de dólar futuro, en que se investiga, entre otros, al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. El ex funcionario deberá presentarse el miércoles 8 de febrero próximo en la sede de tribunales de Comodoro Py y declarar ante Di Lello y el juez federal Sergio Torres. En esta causa el funcionario del Ministerio Público imputó, además de Quintana y Sturzenegger, al juez federal Claudio Bonadio; al director del Banco Central, Pablo Curat; al jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri, José Torello. Asimismo imputó a los titulares de las firmas Caputo -propiedad de Nicolás Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri-, y Chery Socma SA, -que pertenece a la familia Macri-, por la posible vinculación con la compra de dólar futuro. Esta causa se inició como una "contra denuncia" que presentaron diputados kirchneristas el 13 de abril pasado en que la ex presidenta Cristina Fernández, declaraba en indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio por la operatoria de dólar futuro.