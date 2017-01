El cielo raso del segundo piso de los Tribunales de Rosario se derrumbó hoy en circunstancias que se investigaban, y por el incidente una persona se descompuso y debió ser asistida por personal de emergencia, informaron fuentes judiciales.

El hecho se produjo alrededor del mediodía en los pasillos de los juzgados laborales rosarinos, ubicados sobre avenida Pellegrini, y según los testigos no se produjo una tragedia porque es tiempo de feria judicial. Fuentes judiciales confirmaron que el derrumbe se produjo en el segundo piso de los Tribunales de Rosario, donde cayó gran parte de la mampostería del cielo raso, y no produjo víctimas. Las mismas fuentes precisaron que una persona que circunstancialmente estaba en el lugar se descompuso y debió ser asistida por personal médico, pero no sufrió heridas por el derrumbe del cielo raso. "Se escuchó un gran estruendo y el grito de la persona asistida", dijo un profesional que estaba en la mesa de entradas del edificio. Otras fuentes puntualizaron que personal de bomberos realizó pericias en el lugar, mientras se investigaba si el derrumbe se produjo por las tareas que realizaba "personal contratado para la colocación de un sistema de aire acondicionado".