Magnicidio, suicidio, suicidio inducido, murió el 18, murió el 17 a la noche, lo mató un comando iraní-venezolano, se suicidó “por vergüenza”, el fallecimiento tuvo relación con el cargo que desempeñaba. Todas hipótesis que vuelan alrededor de la muerte del ex titular de la Unidad Especial que investiga el atentado terrorista contra la AMIA en lo que se convirtió ya en un guión para una novela de John LeCarré.

La madrugada del 19 de enero de 2015 conmocionó a la opinión pública de Argentina y el mundo. Natalio Alberto Nisman, quien hacía tres días que había sacudido la parsimonia de la feria judicial al denunciar nada menos que a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner de “garantizar la impunidad” de los ciudadanos de origen iraní imputados por la comisión del atentado a la mutual judía mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica, era encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero, a horas de tener que ir a declarar ante el Congreso para dar cuenta de tamaña acción.

Desde ese momento hasta el día de hoy, cuando se cumplen dos años de la fecha “oficial” de su deceso, cada vez hay más dudas y menos certezas sobre lo acontecido. Tal es así que no será sino hasta mitad de año cuando una junta comandada por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, a solicitud del fiscal Eduardo Taiano, diagnostique si Nisman se suicidó o fue asesinado, y la jueza federal de San Isidro y madre de las hijas del ex fiscal, sugirió que la muerte del fiscal podría haber ocurrido el sábado 17 de enero y no el domingo 18, como parte la hipótesis oficial.

La Justicia, en el banquillo de los acusados

La causa en la que se investiga la muerte de Nisman tuvo tantas idas y vueltas como la que investiga la denuncia hecha por el fallecido fiscal, que recientemente fue reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal tras cinco desestimaciones. El expediente que comenzó a instruir el juez Manuel De Campos – quien subrogaba a la jueza competente, Fabiana Palmaghini- tramitó más de un año en la Justicia Criminal Ordinaria hasta que la propia Palmaghini, tras oír el testimonio del ex espía Antonio “Jaime” Stiuso, se declaró incompetente para estudiar el caso.

El detalle de la competencia recién se resolvió en agosto de 2016, cuando la Corte Suprema definió que era la Justicia Federal la que debía intervenir, tras revocar la decisión de la Cámara de Casación Criminal y Correccional, que dispuso que la causa debía seguir en el fuero ordinario, revocando a su vez la decisión de la Cámara del Crimen que avaló lo resuelto por Palmaghini. Es decir que recién a mediados de 2016 el juez Julian Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano pudieron empezar a trabajar en el expediente, que en eso momento contaba con 26 cuerpos.

Antes de eso, la propia Palmaghini dispuso apartar a la fiscal que estuvo desde los inicios, Viviana Fein, quien siempre se mantuvo firme en la hipótesis del suicidio. No así su superior Ricardo Sáenz, el fiscal General ante la Cámara del Crimen se inclinó desde un principio en que se trató de un homicidio. Sáenz además fue uno de los organizadores de la primera marcha en homenaje a Nisman, al cumplirse un mes de ser encontrado muerto. Como otro giro en la trama de la historia, el fiscal Taiano pidió investigar a la propia Fein y al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, por supuestas irregularidades en el marco del operativo de recolección de pruebas y resguardo de la escena del crimen realizado en la madrugada de aquél 18 de enero. También quedó en la nebulosa en rol del presunto asistente informático de Nisman, Diego Lagomarsino, quien fue el que le dio el arma con la que se disparó la bala que dio muerte al fiscal.

En el medio, hubo una sucesión de pericias informáticas, de ADN, de sangre, de la escena del crimen, informes balísticos. Las pericias efectuadas por expertos de la Policía Federal, ordenadas en ese entonces por Fein, llegaban a la conclusión de que se trató de un suicidio. En cambio, desde una de las querellas – la impulsada por Sandra Arroyo Salgado en representación de las hijas de Nisman- la conclusión era la del homicidio. Para junio de este 2017 se esperan los resultados del informe ordenado por Taiano. No faltan condimentos para este thriller policial.

Marchas, homenaje y monumento

En estos dos años también la sociedad se pronunció sobre el caso, que estuvo siempre en la agenda. Al cumplirse el primer mes desde la fecha oficial del fallecimiento, un grupo de fiscales encabezados por Ricardo Sáenz, German Moldes y Guillermo Marijuan llevaron adelante una multitudinaria “marcha del silencio”, que partió desde la puerta del edificio donde funcionaba la UFI AMIA hasta el Congreso.

Mucha menos convocatoria tuvo el acto, en la puerta del Palacio de Justicia, que se hizo al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Nisman. Este miércoles desde las 18 hs, en el contexto del reciente impulso que la Casación Federal le dio a la causa por encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, se volverá a realizar un trayecto similar al de la primera vez: desde la puerta de la UFI AMIA se marchará hasta la Plaza de Mayo en donde se realizará un acto homenaje bajo los lemas ‘Justicia por Nisman‘ y ‘Donde hay memoria, hay Justicia‘. Está previsto que hablen el fiscal General ante la Cámara Federal, Germán Moldes, el escritor Federico Andahazi, y Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado a la mutual israelita.

A su vez, en la ciudada de Naharia, al norte de Israel se inaugurará un monumento en la memoria de Nisman, y el parlamento realizará una sesión especial en homenaje al ex titular de la UFI AMIA. La placa conmemorativa dice que Nisman “dio su vida luchando por la verdad y honrando la memoria de los caídos en el atentado de la AMIA”.