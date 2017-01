Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal n°6 y quien fue sorteado para entender en la denuncia presentada por Elisa Carrió tras conocerse la noticia de que el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, habría recibido más de medio millón de dólares de la constructora Odebrecht días después de que se haya aprobado una nueva obra de soterramiento del tren Sarmiento, habló el domingo en el programa Toma y Daca de Radio con Vos, dijo no saber si se puede hablar de sobornos en este caso, ya que el dinero habría ingresado a la cuenta de Arribas en el año 2013, cuando no era funcionario. ""Estoy un poco ausente porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si se puede hablar de sobornos. Parece que Arribas no era funcionario, sino un ciudadano común, que vivía en Brasil, donde se habría producido esta supuesta transferencia de dinero" señaló en declaraciones radiales. "No sería soborno, salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, porque es para funcionarios públicos, no para los particulares. En los ciudadanos comunes podrá ser reprochable desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, pero no sería delito, si no es funcionario público", señaló el magistrado, que también reconoció que "si Arribas era un prestanombres podríamos estar frente a un caso de cohecho" . Otros dos jueces también fueron sorteados para entender en el caso, por otras denuncias. Una realizada por la legisladora Graciela Ocaña - salió sorteado Marcelo Martínez de Giorgi- y otra efectuada por legisladores del Frente Para la Victoria. Entre los tres resolverán quién será el encargado de proseguir con la pesquisa.