La fiscal María Scarpino, titular de la UFI de Deltios Culposos N°14 de La Plata y ex esposa de Julio alak, quien fuera Ministro de Justicia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sufrió en el mediodía de ayer una "entradera" en su domicilio de la capital de la Provincia de Buenos Aires. Scarpino, luego de relatar que la agarraron de los pelos, la arrastraron y la encerraron en una habitación, y tras reconocer que "por suerte" no la mataron, dijo no ser "partidaria de la mano dura ni mano en exceso ni de los militares", aunque admitió que así el país "no va a salir adelante nunca".

