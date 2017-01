El abogado no es salario

La Cámara del Trabajo le rechazó el pedido de un ex directivo de Aerolineas Argentinas de que le incluyan en el monto indemnizatorio los servicios de un estudio de abogados que lo defendió en el marco de un juicio que le hizo la Agencia de Recaudación Bonaerense a la empresa. El fallo señala que si el actor contrató a los mismos abogados como defensa particular, la empresa no se debía hacer cargo