El debate sobre una reforma del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que implica en los hechos una baja en la edad de imputabilidad penal, se realizará recién pasadas las elecciones de octubre de este año. Así lo confirmó en declaraciones a radio La Red el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares. El funcionario admitió que se busca con ello que esta discusión forme parte de la campaña electoral. "No está mal que los políticos tomen posiciones y digan 'mis planes son estos o aquellos'. Lo que queremos evitar es que el debate de la aprobación de la ley y el tratamiento en particular se haga en una época electoral porque sino es muy contradictorio", aseguró Casares. Consultado respecto de informaciones que señalaban que en la actualidad existen cerca de 1300 menores detenidos, el funcionario aclaró que "ese es el número total de menores de entre 16 y 18 años que se encuentran institucionalizados, es decir, privados de su libertad en distintos institutos del país", y comparó ello con los datos que se brindan en relación a la cantidad de denuncias y detenidos: "por año ingresan 1.500.000 denuncias penales al país, pero tenemos 72.500 presos detenidos, lo que no guarda relación con la primera cifra. Podría estar más cerca la que indica el número de causas ingresadas al fuero penal juvenil. En ese caso vemos que en Buenos Aires hay cerca de 28.000 casos y llegan a 57.000 si se toman los registros de las cinco provincias del país con más cantidad de hechos que, además de Buenos Aires (GBA y Capital) integran Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta".