El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires avisó por distintos medios sobre la detección de un video "con fuertes imágenes de explotación sexual infantil que se viralizó en la red social Facebook". "El video cuenta con un contenido extremadamente sensible, ya que se observa en el mismo a una menor de entre 7 y 10 años siendo abusada sexualmente por un adulto. Estas imágenes comenzaron a difundirse entre las vísperas de fin de año y los primeros días de enero", señala un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad, que también advierte "a los usuarios de Internet que si se encuentran con ese video de pornografía infantil no deben publicar, enviar, comentar, compartir y/o dar me gusta a estas imágenes porque toda actividad en la cual se interactúe con este material será denunciada por Facebook; y por consiguiente los usuario podrán ser objeto de una investigación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad por distribución de pornografía infantil, que es sancionado en el Código Penal".