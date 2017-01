No nos llamen por esta cautelar

Un contador buscaba que su empresa de telefonía no le facture más el Impuesto a los Ingresos Brutos por una línea telefónica que no pudo usar, pero se le rechazó una medida cautelar. Le descontaron $ 383,38, por casi tres años de servicio mensual. Según los jueces, no se probó que ello le cause un daño “con la entidad suficiente” que justificara la medida.