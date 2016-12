Lo resolvió este martes, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz, al rechazar el recurso extraordinario formulado por la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, que buscaba el apartamiento del juez que instruyó la causa, Claudio Bonadío por la causal de enemistad manifiesta, y luego de los magistrados de la Sala II Cámara Federal porteña, quienes ratificaron a Bonadío en la causa. Por ello, La defensa de la ex jefa de Estado cuestionó que se estaba violentando la garantía de imparcialidad de los juzgadores, lo que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Recurrido ante el Máximo Tribunal, los supremos no tomaron el caso dado que no se cumplía el requisito de sentencia definitiva que habilite la intervención de la Corte, en los términos de la Ley 48.