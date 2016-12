El camarista del Tribunal de Casación bonaerense Víctor Violini, uno de los que absolvió y dejó libre a Carlos Carrascosa, aseguró hoy que "no hay ni un solo elemento que pruebe que fue el asesino" de su esposa, María Marta García Belsunce. El magistrado confió que siente "dolor y vergüenza" por la actuación judicial en el caso y calificó de "paupérrimo" y "desastroso" el trabajo hecho por el fiscal Diego Molina Pico por el homicidio ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar. "No hay un ni solo elemento que pruebe que Carrascosa fue el asesino. No encontramos ningún elemento que acredite que Carrascosa fue el autor material", manifestó Violini en declaraciones al canal Todo Noticias (TN). El juez aseguró que junto a sus colegas Martín Ordoqui y Daniel Carral tomaron la causa y la leyeron "de adelante para atrás y de atrás para adelante", pero en esa revisión del expediente "no" encontraron "ningún elemento que acredite la autoría de Carrascosa del homicidio". Al revisar la causa "no encontraba elementos, no veía la forma en que se podía acreditar que este hombre era el culpable", aseguró y confió que tras la lectura quedó con "la certeza de que este hombre es inocente y no ha cometido el hecho, no se ha probado que lo ha cometido". Violini sostuvo que "no está probado que Carrascosa tomara ninguna decisión respecto al famoso 'pituto' (única bala encontrada en la escena del crimen)" y recordó que "el que trajo el 'pituto' porque lo fue a buscar al pozo ciego fue Juan Hurtig", hermanastro de la víctima. También resaltó que Carrascosa "prestó el auxilio necesario" con las pesquisas ya que "autorizó el ingreso de los peritos" y desmintió que haya impedido el ingreso de un patrullero: "No obra en la causa nada que diga que no hayan dejado entrar a la policía".