A hacerse cargo de sus empleados

En los autos "C. T. R. C/ Unión Ferroviaria S/ despido", la demandada interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda que consideró justificada la decisión de un trabajador de considerarse despedido al no reconocerle la relación laboral.

La apelante sostuvo que no corresponde aplicar al caso la presunción del art. 23 de la L.C.T. con el fundamento de que emitiera facturas a nombre del trabajador despedido y que, aun en caso de aplicar la presunción en cuestión, ello no implica hacer lugar “automáticamente” al reclamo efectuado.

Ante ello, los integrantes de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resaltaron que quedó demostrado que el hombre trabajaba para la empresa, desempeñándose como periodista en los programas de radio “Sin Censura” y “La Primera piedra”.

Los magistrados expresaron que surge de la sentencia de primera instancia que "la aplicación al caso de la presunción del art.23 de L.C.T. responde al reconocimiento efectuado en la contestación de demanda respecto a la prestación de servicios del actor; como así también a la falta de pruebas de la parte demandada que desvirtúen los efectos de la presunción en cuestión".

Por lo tanto, el pedido de la empresa demandada es insuficiente porque no busca impugnar los fundamentos de la anterior resolución, sino efectuó alegaciones genéricas para demostrar que no comparte la decisión "sin hacerse cargo de los elementos que se tuvieron en cuenta para llegar a la misma, fundados en el reconocimiento de prestación de servicios efectuado en la contestación de demanda y en la falta de pruebas de su parte".

Por ello, los jueces resolvieron confirmar la sentencia de primera instancia respecto de todo aquello que fue materia de recursos y agravios.