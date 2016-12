El juez federal Claudio Bonadio clausuró la investigación en la denominada “causa dólar futuro”, en la que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández, y le envió el expediente al fiscal Eduardo Taiano para que éste proponga la elevación a juicio oral y público. El trámite, de todos modos, podría sufrir demoras, pues varios de los imputados presentaron la semana pasada un recurso de apelación contra sus procesamientos, que aún está pendiente de resolución por la Cámara Federal de Casación Penal. Bonadio consideró que la etapa de instrucción de la causa está agotada, y en consecuencia, después de que los procesamientos dictados por él fueran confirmados por la Cámara Federal, consideró que el expediente está en condiciones de pasar a la etapa de debate. La ex presidenta y el ex ministro de Economía Axel Kicillof no apelaron sus procesamientos y proclamaron su intención de que la causa pasara rápidamente a la etapa de debate.