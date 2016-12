Procesaron a César Milani por enriquecimiento ilícito

El juez federal Daniel Rafecas procesó al ex Jefe del Ejército César Milani por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público y, en consecuencia, le trabó un embargo preventivo de 5 millones de pesos. En su resolución, el magistrado convalidó la conclusión de un peritaje oficial y así dio por probado que Milani no justificó la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000, monto del cual "al menos la mitad, se desconoce el origen del dinero que invirtió en dicha propiedad". Para justificar el origen del monto faltante, Milani habría "apelado a fraguar un documento, supuestamente fechado en diciembre de 2009, por el cual un amigo y compañero de armas retirado aparecía efectuándole un préstamo de U$S 200.000, documento que en su momento Milani presentó ante la Oficina Anticorrupción para justificar el faltante y sortear la intimación oficial".