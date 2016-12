El ex juez federal fue imputado por el fiscal Franco Picardi por el delito de falso testimonio, por haber en la causa en la que se investiga el presunto tráfico de influencias de Daniel Angelici, presidente de Boca y denunciado como "operador judicial" del macrismo. En la causa, en trámite ante el Juzgado de Sebastián Casanello e iniciada por una denuncia de la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Oyarbide declaró "no conocerlo al señor Daniel Angelici", ni haberse comunicado con el dirigente "bajo ninguna forma, ni telefónica ni por intermedio de otras personas, ni por mails que no tengo, teléfono celular tampoco tengo", afirmó. Sin embargo, el fiscal que impulsa la acción penal en ese expediente, Federico Delgado, entendió que Oyarbide "no dijo la verdad" ya que ambos habrían compartido un evento, en que le se festejaban los 2 años de Oyarbide en la Justicia. Por ello, Delgado ordenó que se extraigan testimonios y se investigue al recientemente jubilado magistrado. El juez Luis Rodriguez y el fiscal Picardi resultaro sorteados en la causa, y este último requirió la instrucción de la causa.