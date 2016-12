Procesaron a funcionarios de La Plata por corrupción

El fiscal platense Marcelo Romero procesó a ex funcionarios de la municipalidad, por “malversación de fondos” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, frente a presuntas irregularidades en el uso de vehículos oficiales y su compactación. Entre los imputados figuran el hermano del ex intendente Pablo Bruera, Mariano Bruera, y el ex secretario de Espacios Públicos y ahora concejal del FpV-PJ, Gabriel Céspedes, entre otros. Fueron citados a declarar el 19 y 20 de diciembre. Se trata de una causa que inició el intendente, Julio Garro, al asumir su gestión por el faltante de una serie de vehículos municipales.