Se apartó Gemignani de una causa contra Julio De Vido

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó la excusación del juez Juan Gemignani para intervenir en la causa en la que el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Él y su esposa Alessandra Minicheli están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito. La Sala Cuarta de la Casación resolvió que Gemignani, quien integra ese tribunal, no siga interviniendo porque en otro expediente fue denunciante contra De Vido. Se trata de una causa que generó un escándalo en Tribunales cuando el magistrado mandó a detener a una secretaria que le desobedeció una orden para realizar un inventario de aparatos electrónicos que el Ministerio de Planificación había enviado para equipar la Cámara. Gemignani no sólo ordenó detener a la funcionaria sino que denunció a De Vido por los supuestos delitos de “dádivas o sobornos”