El ex juez penal Remigio González Moreno irá a juicio oral y público por agredir a su pareja. De este modo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal determinó que González Moreno sometió a "su pareja a una situación de violencia psicológica crónica instalada desde los inicios de la relación, evidenciada en su estado de sometimiento extremo". El ex magistrado fue procesado por el presunto delito de "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género", en el marco de una causa donde se lo acusa de haber agredido físicamente a su pareja. Según consta en el expediente, "el ex juez llamaba a su pareja 'basurita' o 'porquería', y cuando ella le pedía que no lo hiciera, él alegaba que no entendía su sentido del humor".