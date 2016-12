Durante el mediodía de este martes se realizó un paro y movilización convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) en la puerta de la Cámara del Trabajo, en contra del proyecto del traslado del fuero Laboral hacia la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo las consignas "No al traspaso. No a la Flexibilización Laboral", el gremio liderado por Julio Piumato denunció que se busca "desguasar" el fuero, y que el proyecto girado por el Poder Ejecutivo, que prevé también la transferencia del fuero Penal ordinario, no garantiza ni los recursos necesarios, ni la estabilidad laboral de los trabajadores judiciales.