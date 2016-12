La Sala IV del Máximo Tribunal Penal, con votos de los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos declaró inadmisible un recurso deducido por la defensa de D.A.S., quien se encuentra procesado por los delitos de homicidio preterintencional –art. 81, inc. 1º, ap. “b”-, y suministro de estupefacientes a título gratuito y facilitación de un lugar para consumir estupefacientes, agravados por haber sido cometidos en perjuicio de una menor de 18 años –art. 5º inc. “e”, 10 y 11 inc. “a” de la ley 23.737-), por la muerte de una adolescente, fallecida a la salida de un boliche del centro porteño. D.A.S. había solcitiado su excarcelación, pero la Cámara recordó que aquél "fue imputado por delitos de gravedad" y que "podría entorpecer la investigación en caso de recuperar su libertad, restando medidas de prueba por producir".