Moscú se aleja de la Corte Penal Internacional

Vladimir Putin decidió ayer revocar la firma rusa del Estatuto de Roma, documento que creó la Corte Penal Internacional, encargada de administrar Justicia a nivel global. En un comunicado el Kremlin justificó la decisión alegando que "la CPI no cumplió con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso". Rusia había firmado en el año 2000, pero nunca lo ratificó. Otros países que no adhirieron al Estatuto de Roma son China y Estados Unidos.