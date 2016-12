El ex ministro de Planificación y diputado kirchnerista Julio De Vido fue sobreseído por la acusación que impulsó en su contra el camarista Juan Carlos Geminan, bajo la sospecha de dádivas o sobornos, al haber enviado computadoras a los tribunales de Comodoro Py 2002. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de De Vido por entender que la entrega de esas computadoras fue documentada y estaban destinadas "a equipar y mejorar la gestión de las salas de audiencias de la Cámara Federal de Casación Penal". "Esta situación, como puede apreciarse, lejos está de construir una dádiva alguna. Menos aún, que dicho equipamiento haya sido entregado por el ex ministro Julio De Vido por la sola condición del cargo que desempeñaban los magistrados, en procura de resultar favorecido en una causa sometida a su estudio", dijo el juez. A la vez, el juez sostuvo que "tampoco es posible inferir, ni siquiera de manera remota, una conducta de admisión de dádivas, ya que resulta insostenible que la mera entrega de equipamiento haya puesto en juego el correcto y honesto desenvolvimiento de la función pública".

Como el fiscal Franco Piccardi no apeló, el sobreseimiento quedó firme.