La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que se trata de "un tema muy serio, muy grave, hay una situación de enorme violencia contra las mujeres". "Lo más importante es que las mujeres denuncien a la primera agresión, que no esperen, porque esa primera violencia es la que puede marcar la conducta", destacó la funcionaria en declaraciones a radio la Red. Bullrich advirtió que hay "muchos jueces que ponderan de una manera muy laxa" las causas por violencia de género y manifestó que "después ya se sabe cómo termina". "También hace falta un sistema educativo muy fuerte en la sociedad, porque las relaciones han cambiado y muchas veces hay familias ensambladas y una cantidad de situaciones que hay personas que no pueden aceptarla", sostuvo la funcionaria. La ministra afirmó que no se puede establecer si aumentaron los casos de violencia de género y femicidios porque la estadística "es muy nueva" y afirmó que "se catalogaban" de otra manera. Bullrich destacó el trabajo que lleva adelante el gobierno con las provincias en la materia y adelantó que se pondrá en marcha un nuevo sistema para proteger a las víctimas de violencia de género. "El ministerio de Justicia está licitando unos aparatos que van a ser a dos puntas, es decir, la víctima va a tener un teléfono y el victimario una pulsera, y cuando esté a determinada distancia va a sonar una alarma en el 911", expresó.