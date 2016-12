El flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, concedió una extensa entrevista al Diario Perfil en la que opinó de diversos temas de actualidad política y judicial. El juez del Máximo Tribunal señaló que "la verdadera democratización de la Justicia sería el juicio por jurados que está en la Constitución" y se refirió a los casos de corrupción, que durante años no son impulsados pero ante un cambio de gobierno comienzan a acelerarse. Al ser preguntado si debería tener siempre mayoría la oposición para que esto no sucediera, el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner opinó que "debería tener más votos siempre el sector de la sociedad civil respecto de los otros, es decir, que el político, la oposición, el oficialismo y el judicial", También dejó en claro que quien gobierna no puede controlar al Consejo, aunque reconoció que tampoco pueden tener el control ni "el Poder Judicial ni la oposición, sino académicos y profesionales de la abogacía".