Los presidentes de los Colegios de Abogados de Resistencia, Sáenz Peña, Villa Angela, General Martín y Juan José Castelli se manifestaron en contra del manejo de la matrícula federal por parte de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), por entender que "es una medida innecesaria que no traería mayores beneficios que los que hoy aporta el manejo de las Cámaras Federales". En este sentido, el titular del Colegio de Sáenz Peña, Edgardo Reguera, afirmó que “las cinco instituciones están en contra del cobro de suma alguna de dinero para ejercer la matricula en la justicia federal”. De igual forma, el titular del Colegio de Abogados de Resistencia, Diego Gutiérrez, consideró que "la medida apuntada implica ni mas ni menos que una clara privatización de la matrícula federal", dado que se "pretende entregar el manejo del control a la FACA, una entidad de segundo grado, es decir, no pública, una simple asociación civil, el control de la matrícula federal de todo el país". Por último, Gutiérrez concluyó: "Los problemas en la justicia federal no se resuelven con regalarle a una entidad privada una caja que se solventará con los aportes de los colegas, disfrazado con el cobro de un bono (...)". El proyecto de ley, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, propone que el ejercicio de la abogacía ante la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia sea por medio de una matrícula única que sea controlada por la FACA.