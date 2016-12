Santiago Viola, abogado de los hijos del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez, afirmó hoy que "hay constancia en el expediente" de "negocios en común" entre la ex presidente Cristina Fernández y el titular de Austral Construcciones y aseguró que sus defendidos "ya no insisten" para que su padre se presente como arrepentido en la causa por presunta corrupción a través de la obra pública. Luego de que la ex mandataria se presentó ayer a indagatoria ante el juez Julián Ercolini y negó ser socia y amiga de Báez, el letrado indicó que "en los dos expedientes hay varias constancias de que tenían cosas en común", en tanto agregó que "lo de amiga es una apreciación personal que no se puede discutir". Viola también indicó que los hijos del empresario, Leandro, Luciana y Melina, "están convencidos que cualquier aporte que el padre pueda hacer en el expediente le serviría para tener una mejor situación procesal y para estar más cerca de ellos y de su familia", pero remarcó que "ya no insisten" en que se presente como arrepentido.