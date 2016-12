El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy el procesamiento de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Se trata de la causa en la que están imputados por haber "favorecido ilegítimamente a los empresarios a través de distintas irregularidades en el acogimiento y otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que dicha firma debía ingresar al fisco y, que en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo". El pedido de procesamiento, remitido al juez federal Julián Ercolini, incluye a otra decena de funcionarios de la AFIP y vinculados con el grupo empresario. Según la acusación del fiscal, entre 2013 y 2015, Oil Combustibles "omitió el pago de los conceptos correspondientes al ICL –habiendo abonado únicamente 7 períodos de los 55 en cuestión–, siendo que los ex funcionarios indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda".