Matías Garfunkel, el ex dueño del grupo Veintitrés que se instaló en Miami en diciembre último, fue procesado sin prisión preventiva por supuesto contrabando de obras de arte y antigüedades. El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich firmó el miercoles 12 pasado ese fallo, que incluyó la imposición de un embargo de 35 millones de pesos sobre los bienes del marido de la modelo Victoria Vannucci. En su resolución, el magistrado consideró que el empresario habría sacado del país las obras de arte y antigüedades sin las autorizaciones correspondientes de la Aduana ni de la AFIP, así como tampoco de la Justicia. Se trata del óleo "The Painted Bridge" o "Damas de la Terraza", del artista William Russell Flint, valuado en 130 mil dólares; "Deux Tapire FACE A FACE", de Rembrandt Bugatti, 307.912 dólares; y una cómoda "Vautheret" de Emile Jackes Rullmann, 627.615 dólares. Todos ellos, según el fallo, se encontraban en la vivienda de Garfunkel en el barrio porteño de Belgrano pero supuestamente estaban sujetos a un embargo judicial a raíz de una demanda que le había puesto su ex abogado Adolfo Gustavo Verra por supuesto impago de sus honorarios profesionales. Verra, según la resolución, fue el abogado de Garfunkel en el juicio de división de patrimonio que el empresario mantuvo con su ex esposa, Mariana Gersztein. La pintura, el tapiz y el aparador, según el fallo, habrían sido trasladados a Nueva York y, con excepción del óleo acerca del cual se desconoce el paradero, subastados en la célebre casa de remates "Christie's" en 2013.