A través de un oficio, el titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 11, le pidió a su par del Juzgado nº 3 que "se inhiba de continuar interviniendo" en la causa iniciada con la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman. El argumento es que Bonadio lleva adelante una investigación contra el propio Timerman por el delito de traición a la patria, en donde obra un audio de una conversación entre el ex canciller y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, donde Timerman habría admitido la responsabilidad de Irán en el ataque terrorista a la mutual judía. "Ambas actuaciones tienen objetos procesales vinculados, lo cual conlleva a una inevitable conexidad objetiva y subjetiva, dado las personas involucradas en la maniobra ilícita denunciada y las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas", aseguró Bonadio en su resolución.