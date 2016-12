María Romilda Servini de Cubría se despachó con todo. En declaraciones radiales al programa “Gente de Derecho”, por Radio Cooperativa, manifestó ser blanco de presiones por su investigación por las irregularidades en los sorteos de las causas, y para peor, desde el propio seno del Poder Judicial

El último sábado la magistrada relató que la causa por las irregularidades en los sorteos comenzó con una denuncia que hicieron los martilleros ante el Consejo de la Magistratura “porque nunca salían designados en los sorteos”. La causa pasó a la órbita de la Justicia de Instrucción, pero el juez que intervino se declaró incompetente y la causa pasó a la Justicia Federal.

Una vez radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, fue Elisa Carrió la quien se presentó y solicitó medidas de prueba, y además amplió su objeto procesal: “pidió que se investiguen los sorteos en general”, precisó Servini, para quien “es la causa más importante del fuero federal”.

“Se tocan muchos intereses con la cuestión informática”, sostuvo la jueza federal, quien reconoció que ella “puede trastabillar o pueden trastabillar muchas personas importantes”. Servini aclaró que “no le tiene miedo a la efedrina, ni al fútbol, ni tampoco a los sorteos”, pero cree que “la están golpeando, solapadamente, desde algunos medios” debido a la causa por el sorteo informático.

Preguntada sobre de dónde cree que vienen los golpes, la jueza no dio lugar a dudas: “creo que es desde adentro del Poder Judicial”, la magistrada adelantó además que cuando pueda probar esa circunstancia “va a hacer una denuncia”.

Hablemos de Nisman

La magistrada también se refirió a temas “calientes”, como el caso Nisman, luego de declarar que nunca quiso ascender a camarista “porque le encanta la instrucción, investigar”, señaló que a ella “no le hubiera pasado lo que pasó con Nisman”, porque “hubiera estado inmediatamente, cerrado el lugar”.

Preguntada por sobre su opinión sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Servini de Cubría prefirió “no dar una diagnóstico”, pero a su vez opinó que “a veces se atrasan mucho para las designaciones”. “El otro día fue al juramento del Dr. Salas (N.d R., Juan Pablo, designado camarista en Morón), tardó 11 años esa designación”, comentó la jueza, que admitió que ella, en su caso, “no hubiera aguantado tantos años de angustia”.

Al recordar que, según estimaciones, hay casi una cuarta parte de Juzgados vacantes, la magistrada, que está hace más de treinta años al frente del suyo, afirmó “un juzgado vacante se viene abajo enseguida”, donde “a veces hay autoridad, pero otras veces no, según el secretario”. “El que se haga cargo de alguno de esos juzgados abandonados, lo quiero ver”, desafió.

La jueza federal se mostró en desacuerdo del programa “Justicia 2020” propuesto por el ministro de Justicia, Germán Garavano, “en vez de mejorar la Justicia, la va a empeorar” señaló, no dejando de criticar que los jueces federales “no hayan sido consultados por las reformas”, ya que son “los que luego las aplicamos”.

Servini de Cubría lo graficó en la nueva Ley de Flagrancia, que a su criterio “es imposible de aplicar”. “Yo hago este cálculo, tengo en quince días 700 llamados de policías, de esos, diría que 500 son de flagrancia, ¿Usted cree que puedo hacer quinientos juicios orales en 24 y 48 horas?”, se preguntó la jueza.

“¿Dónde pongo a 400 tipos que se detienen por fumar marihuana?” sugirió Servini, que ya de antemano sabía la respuesta.

También hizo foco de la situación, con el caso con el tema de la reforma electoral. “Yo hace veinticinco años que estoy haciendo elecciones, y no me preguntaron”, aseguró la jueza, que ahora también tiene competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires y sugirió que “tendrían que preguntarles a todos los jueces electorales”.

Duras críticas al Expediente Digital

“Hasta ahora no funciona”: el veredicto fue duro y certero. En declaraciones radiales al programa “Gente de Derecho”, la jueza indicó que de las listas que entregó la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura a la Cámara Federal, por el tema auditorías “había 225 causas, de las cuales 73 estaban repetidas”.

“Si no tenemos un sistema como la gente, como debe ser, no me vengan con el expediente digital, porque no hay un fuero que no se queje del Lex 100”, alertó la jueza federal, que dijo ser la única que lo dice abiertamente, “porque todos tienen miedo”.

Servini se mostró disgustada con la situación, dijo recibir presiones, cuando hace 20 días, cuando habló en Radio Mitre sobre el tema, no las tenía. “En 20 días me cambió la vida con este tema”. Rizzo la interpeló “hay un dicho que señala que, para amenazar a alguien, hay que meterse con sus hijos, su hijo está en el Consejo de la Magistratura (N. de R, Juan Carlos Cubría), ¿está diciendo que se metieron con él?”; “Exactamente”, respondió y dejó una sentencia alarmante: “tiene más defensa la corrupción ahí adentro que los que estamos investigando”.

Escuche la entrevista completa: