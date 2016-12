El ex juez federal Norberto Oyarbide declaró por segunda vez como testigo en la causa contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, por presunto tráfico de influencias. La citación del juez federal Sebastián Casanello se dio tras el requerimiento del fiscal Federico Delgado, quien en su dictamen aseguró que "el ex juez no tenía intenciones de alejarse", pero terminó renunciando en abril por presunta injerencia del dirigente. "Como lo expresé oportunamente, yo nunca dialogué con él, por lo tanto, mal me pudo haber indicado, es humanamente imposible que ello haya ocurrido, que yo debía renunciar", aseguró el ex magistrado. Asimismo, Oyarbide afirmó que renunció a su cargo cuando notó que "hubieron lluvias de pedidos de juicio político, todos procedentes de una única persona, la señora Elisa Carrió", y concluyó: "Sentí que la fosa estaba empezando a abrirse".